(Болембах) Вера
Место рожденияРоссия, Новосибирск
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти03.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: Болембах Иоссер (Иосиф)
Мать: Болембах Надежда (Эстер)
Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
21.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константин
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.2000
Алма-Ата, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Алматы, Kazakhstan