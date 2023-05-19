Иванов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Иванов Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно