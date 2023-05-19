Иванов Алексей
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иванов Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно