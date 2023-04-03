Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

09.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Петр Лазарев

Мать: Васса Константинова

Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Волхонский Трофим Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Волхонский Иван Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Волхонский Сергей Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Домника Авдеева

Смерть
09.05.1918
Причина смерти: от водянки