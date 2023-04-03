Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти09.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Петр Лазарев
Мать: Васса Константинова
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Волхонский Трофим Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
21.08.1895
Сын: Волхонский Иван Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
15.07.1901
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
21.09.1909
Сын: Волхонский Сергей Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1918
Причина смерти: от водянки