Воробьева (Беляева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Беляева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1944

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
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