Лобанов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1946

Дата смерти

?.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Лобанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Лобанова Галина Сергеевна

Москва
Рождение ребёнка
11.07.1971

Дочь: Быстрова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Лобанова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Галина Сергеевна

Смерть
?.06.1994
Москва
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