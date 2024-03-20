Лобанов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1946
Дата смерти?.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1970
Сын: Лобанов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Лобанова Галина Сергеевна
Москва
Рождение ребёнка
11.07.1971
Дочь: Быстрова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Лобанова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1994
Москва