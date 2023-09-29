Шарипова Надира Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипова Надира Тимерхановна

Шарипова Надира Тимерхановна

avatar

Место рождения

Каракол, Иссык-Кульская область

Дата рождения

06.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1965

Отец: Шарипов Тимерхан Гайнулаевич

Мать: Шакирова Мадина Шакировна

Каракол, Иссык-Кульская область
Рождение ребёнка
31.01.1991

Сын: Шарипов Раиф Тимерханович

Отец ребёнка: не указан

Каракол, Иссык-Кульская область
Рождение ребёнка
22.10.1992

Дочь: Хафизова Регина Зарифовна

Отец ребёнка: не указан

Каракол, Иссык-Кульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close