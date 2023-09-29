Шарипова Надира Тимерхановна
Место рожденияКаракол, Иссык-Кульская область
Дата рождения06.05.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1965
Каракол, Иссык-Кульская область
Рождение ребёнка
31.01.1991
Сын: Шарипов Раиф Тимерханович
Отец ребёнка: не указан
Каракол, Иссык-Кульская область
Рождение ребёнка
22.10.1992
Дочь: Хафизова Регина Зарифовна
Отец ребёнка: не указан
Каракол, Иссык-Кульская область