Данилов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.09.2008

Отец: не указан

Мать: Данилова Людмила Степановна

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