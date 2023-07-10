Попова Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
23.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Тимофей Ильич

Ясеновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Тимофей Ильич

Смерть
Неизвестно
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