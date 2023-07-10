Попова Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
23.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Тимофей Ильич
Ясеновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Тимофей Ильич
Смерть
Неизвестно