Бурлева Дарья Силивестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлева Дарья Силивестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Сын: Бурлев Никита Павлович

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: Еверилия Павловна

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлев Павел Аркадьевич

Смерть
Неизвестно
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