Бурлева Дарья Силивестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: Еверилия Павловна
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурлев Павел Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно