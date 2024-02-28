Аксянов Хусяин
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Аксянов Ситдик
Мать: Мафтуха
Рождение ребёнка
1934
Сын: Хусяинов Таир
Мать ребёнка: Аксянова Рахиля
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хусяинов Хаммят
Мать ребёнка: Аксянова Рахиля
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Рафия
Мать ребёнка: Аксянова Рахиля
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксянова Рахиля
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести