Аксянов Хусяин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксянов Хусяин

Место рождения

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Аксянов Ситдик

Мать: Мафтуха

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Хусяинов Таир

Мать ребёнка: Аксянова Рахиля

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хусяинов Хаммят

Мать ребёнка: Аксянова Рахиля

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Рафия

Мать ребёнка: Аксянова Рахиля

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксянова Рахиля

Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести
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