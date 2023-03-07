Арефий Семенович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Семен Феоктистович
Мать: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Арефьевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Юткина Анастасия Арефьевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Арефьевич
Мать ребёнка: Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филипп Арефьевич
Мать ребёнка: Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Арефьевич
Мать ребёнка: Акилина Савельевна
Смерть
Неизвестно