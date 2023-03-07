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Арефий Семенович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Семен Феоктистович

Мать: Прасковья Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Арефьевна

Мать ребёнка: Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Юткина Анастасия Арефьевна

Мать ребёнка: Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Арефьевич

Мать ребёнка: Акилина Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филипп Арефьевич

Мать ребёнка: Акилина Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Арефьевич

Мать ребёнка: Акилина Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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