Соловьев Валерий Петрович
Место рожденияп.Углеуральский Пермской области
Дата рождения20.12.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1948
п.Углеуральский Пермской области
Бракосочетание
01.05.1967
Рождение ребёнка
03.11.1967
Мать ребёнка: Соловьева-Хорошавцева Мария Николаевна
д.Стругово,Кишертского района,Пермской области
Рождение ребёнка
06.06.1978
Мать ребёнка: Соловьева-Хорошавцева Мария Николаевна
с.Кишерть,Кишертского района,ПЕрмской области.