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Соловьев Валерий Петрович

Место рождения

п.Углеуральский Пермской области

Дата рождения

20.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1948

Отец: Соловьев Петр Максимович

Мать: Соловьева -Гордеева Ираида Максимовна

п.Углеуральский Пермской области
Бракосочетание
01.05.1967

Жена: Соловьева-Хорошавцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Соловьев Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Соловьева-Хорошавцева Мария Николаевна

д.Стругово,Кишертского района,Пермской области
Рождение ребёнка
06.06.1978

Сын: Соловьев Петр Валерьевич

Мать ребёнка: Соловьева-Хорошавцева Мария Николаевна

с.Кишерть,Кишертского района,ПЕрмской области.
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