Смирнова Анна Алексеевна До 1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова Анна Алексеевна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась До 1850 ст.

Отец
АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Смирнов Степан (Стефан) ИлиинОколо 1870 ст. г.р.
(Смирнова) Татьяна Ильинична03.01.1882 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Смирнов Степан (Стефан) Илиин

Отец ребёнка: Смирнов Илья Егорович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

1870 год указана на могиле 1864 год получается на основании: фонд № 120, опись № 1, д.12 стр.46, 47, д.31 л.48, 49. Архив Оричевского района

Рождение ребёнка
03.01.1882 ст.

Дочь: (Смирнова) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Смирнов Илья Егорович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Ф.237. Оп. 227. Д.3063. Л.249, 250 об.-251 Запись № Ж7 Родилась 3.1.1882 Крещена 3.1.1882 Татiана Села Софонинской кр. Илья Егоровъ Смирновъ и законная его жена Анна Алексiева, православные Восприменица той же деревни кр. жена Евгенiя Егорова Мокрецова Пом. настоятеля, Священник Андрей Верещагин, и.о. пасломщика Василiй Филимонов Архивная справка №427 В архивном фонде Брагинского сельского Совета депутатов трудящихся Оричевского района Кировской области в похозяйственных книгах дер. Сафоничи имеются следующие сведения о Смирновой Татьяне Ильиничне: В похозяйственной книге № 9 основных производственных показателей хозяйств единоличников за 1938 г. главой хозяйства № 488 указана Смирнова Татьяна Ильинична, 1882 г.р. (так в документе, дата рождения не указана), русская, не грамотная. Проживает одна. Основание: фонд № 120, опись № 1, д. 10, стр. 16–17. Уточнение: в похозяйственных книгах нередко встречаются ошибки.

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