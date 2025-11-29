Смирнова Анна Алексеевна
женский, родилась До 1850 ст.
ОтецАлексейНеизвестно г.р.
Дети
Смирнов Степан (Стефан) ИлиинОколо 1870 ст. г.р.
(Смирнова) Татьяна Ильинична03.01.1882 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850 ст.
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Смирнов Степан (Стефан) Илиин
Отец ребёнка: Смирнов Илья Егорович
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1882 ст.
Дочь: (Смирнова) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Смирнов Илья Егорович
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния