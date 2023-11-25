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Vos (Gurnowski) Genevieve
Vos (Gurnowski) Genevieve
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гурновский Станислав (Стенли) Антонович
1896 г.р.
Мать
Гурновская Мери
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гурновский Станислав (Стенли) Антонович
Мать:
Гурновская Мери
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