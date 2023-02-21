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Текфи Анна Хамидовна
Текфи Анна Хамидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1975
Пол
Женский
Отец
Tekfi Hamid Ahmed
1952 г.р.
Мать
Текфи Наталья Евгеньевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1975
Отец:
Tekfi Hamid Ahmed
Мать:
Текфи Наталья Евгеньевна
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