Текфи Анна Хамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текфи Анна Хамидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1975

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1975

Отец: Tekfi Hamid Ahmed

Мать: Текфи Наталья Евгеньевна

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