Богданов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Михаил Феодорович
Мать: Феодора Яковлева
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Дочь: Богданова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Дочь: Богданова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Сын: Богданов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно