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Богданов Алексей Михайлович

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Место рождения

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Михаил Феодорович

Мать: Феодора Яковлева

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Дочь: Богданова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Дочь: Богданова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Сын: Богданов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.

Сын: Богданов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Параскева Семеновна

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Параскева Семеновна

Смерть
Неизвестно
Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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