Завьялова Тамара Гипертензия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Тамара Гипертензия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Прабабушка Рак желудка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Надежда Гипотиреоз

Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Дмитрий

Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Андрей Неестественная причина смерти

Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка

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