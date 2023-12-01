Завьялова Тамара Гипертензия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Прабабушка Рак желудка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Надежда Гипотиреоз
Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Дмитрий
Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Андрей Неестественная причина смерти
Отец ребёнка: Завьялов Петр Рак желудка