Конин Иван Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонин Иван Ананьевич

Конин Иван Ананьевич

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1874 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1834 и 1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1873 и 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1875

Отец: Конин Ананий Степанович

Мать: не указана

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конина Евлампия Мир???

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close