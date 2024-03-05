Конин Иван Ананьевич
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1874 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1875
Отец: Конин Ананий Степанович
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конина Евлампия Мир???
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно