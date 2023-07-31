Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Леонтей Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно