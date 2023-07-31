Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Леонтей Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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