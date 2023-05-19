Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ефимий Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иосиф Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1850
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьев
Смерть
Неизвестно