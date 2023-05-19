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Дарья Иванова

Место рождения

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ефимий Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иосиф Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1850

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьев

Смерть
Неизвестно