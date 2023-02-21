Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ульяна? Матвеева

Отец ребёнка: Цыбезов Матвей Филиппов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Цыбезов Семен Матвеев

Отец ребёнка: Цыбезов Матвей Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1868

Дочь: Васса Матвеева

Отец ребёнка: Цыбезов Матвей Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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