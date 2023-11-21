Степан (Стефан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (Стефан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова?

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Анисим Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова?

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван 2Ой Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова?

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова?

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Иванова?

Смерть
Неизвестно
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