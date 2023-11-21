Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Анисим Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван 2Ой Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Иванова?
Смерть
Неизвестно