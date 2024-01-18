Воропай Людвиг Леонов
Место рожденияОршанский повет, Могилевская губерни я
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Воропай Леон Мартин Викентьевич
Мать: не указана
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я