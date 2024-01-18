Воропай Людвиг Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоропай Людвиг Леонов

Воропай Людвиг Леонов

Место рождения

Оршанский повет, Могилевская губерни я

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Воропай Леон Мартин Викентьевич

Мать: не указана

Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close