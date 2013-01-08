Солтан Таисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолтан Таисия Владимировна

Солтан Таисия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2013

Отец: Ильченко Владимир

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close