Масловская (Боровская) Татьяна Вадимовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1979
Бракосочетание
31.08.2002
Муж: не указан
Рождение ребёнка
31.08.2006
Сын: Масловский Артемий Данилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
31.08.2012
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2018
Сын: Грибиненко Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.11.2018
Муж: скрыто настройками приватности