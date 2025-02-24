Масловская (Боровская) Татьяна Вадимовна 02.02.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Масловская (Боровская) Татьяна Вадимовна

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Место рождения

Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1979

Отец: Боровский Вадим Викторович

Мать: Боровская (Жадченко) Людмила Николаевна

Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.08.2002

Муж: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.2006

Сын: Масловский Артемий Данилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
31.08.2012

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2018

Сын: Грибиненко Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
03.11.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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