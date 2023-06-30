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Woitka Marri
Woitka Marri
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1791
Пол
Женский
Отец
Kitse Märti Jaan
1754 г.р.
Мать
Kitse (Jakabi) Ann
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1791
Отец:
Kitse Märti Jaan
Мать:
Kitse Ann
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