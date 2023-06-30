Woitka Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Woitka Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1791

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1791

Отец: Kitse Märti Jaan

Мать: Kitse Ann

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