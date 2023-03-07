Шумаев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шумаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шумаев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно