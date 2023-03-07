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Шумаев Василий Иванович

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шумаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шумаев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кирилловна Федосья Шумаева

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно
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