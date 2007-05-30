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Калимуллин Галиулла Калимуллович

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Место рождения

Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

30.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Сафиуллин Калимулла Сафиуллович

Мать: Сафиуллина Хадича

Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калимуллина Жуайра Шакуровна

Рождение ребёнка
07.07.1958

Дочь: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Мать ребёнка: Калимуллина Жуайра Шакуровна

Смерть
30.05.2007
Ташлык, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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