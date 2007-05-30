Калимуллин Галиулла Калимуллович
Место рождения
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти30.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: Сафиуллин Калимулла Сафиуллович
Мать: Сафиуллина Хадича
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калимуллина Жуайра Шакуровна
Рождение ребёнка
07.07.1958
Дочь: Нуруллина Танзиля Галиулловна
Мать ребёнка: Калимуллина Жуайра Шакуровна
Смерть
30.05.2007