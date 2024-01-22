Портная Килина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портная Килина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудник Петр

Мать: Дудник Татьяна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Портной Виктор Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портная Вера Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портная Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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