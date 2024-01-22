Портная Килина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудник Петр
Мать: Дудник Татьяна
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портная Вера Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портная Валентина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно