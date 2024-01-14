Левочкин Валериан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левочкин Валериан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левочкина Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Куличкина Валентина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левочкин Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Куличкина Валентина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличкина Валентина Даниловна

Смерть
Неизвестно
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