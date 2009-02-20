Рубцова Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2009

Отец: Рубцов Андрей

Мать: Рубцова Анна Юрьевна

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