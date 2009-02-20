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Рубцова Любовь Андреевна
Рубцова Любовь Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.2009
Пол
Женский
Отец
Рубцов Андрей
Мать
Рубцова Анна Юрьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2009
Отец:
Рубцов Андрей
Мать:
Рубцова Анна Юрьевна
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