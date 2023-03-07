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Анна Ивановна

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

12.03.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1820

Отец: Иван Иванович

Мать: Васса Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
12.03.1820
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1840

Дочь: Преснова Матрона Венедиктовна

Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1842

Дочь: Агриппина Венедиктовна

Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Михаил Венедиктович

Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедикт Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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