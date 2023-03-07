Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1820
Отец: Иван Иванович
Мать: Васса Ивановна
Крещение
12.03.1820
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1840
Дочь: Преснова Матрона Венедиктовна
Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич
Рождение ребёнка
02.07.1842
Дочь: Агриппина Венедиктовна
Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михаил Венедиктович
Отец ребёнка: Венедикт Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венедикт Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно