Канищев Сергей Петрович 06.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Канищев Сергей Петрович

Автор
АК
Канищев А.

мужской, родился 06.10.1925, Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край

умер 20.10.2000, Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Отец
Канищев Пётр Андреевич?.08.1884 г.р.
Мать
Канищева (Клушина) Евдокия Гавриловна?.03.1883 г.р.
Супруги
Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна20.02.1926 г.р.
Дети
Романенко (Канищева) Татьяна Сергеевна13.08.1949 г.р.
Канищев Александр Сергеевич19.02.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Канищев Пётр Андреевич

Мать: Канищева (Клушина) Евдокия Гавриловна

Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край

Бракосочетание
10.06.1947

Жена: Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна

г. Нальчик, КАССР

Рождение ребёнка
13.08.1949

Дочь: Романенко (Канищева) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Рождение ребёнка
19.02.1956

Сын: Канищев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Смерть
20.10.2000
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

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