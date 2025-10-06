Канищев Сергей Петрович
мужской, родился 06.10.1925, Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край
умер 20.10.2000, Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
ОтецКанищев Пётр Андреевич?.08.1884 г.р.
МатьКанищева (Клушина) Евдокия Гавриловна?.03.1883 г.р.
Супруги
Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна20.02.1926 г.р.
Дети
Романенко (Канищева) Татьяна Сергеевна13.08.1949 г.р.
Канищев Александр Сергеевич19.02.1956 г.р.
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Рождение
06.10.1925
Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
10.06.1947
г. Нальчик, КАССР
Рождение ребёнка
13.08.1949
Дочь: Романенко (Канищева) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1956
Сын: Канищев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Канищева (Колтакова) Александра Фёдоровна
Смерть
20.10.2000