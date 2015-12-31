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Соловёв Кирилл Денисович
Соловёв Кирилл Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.2015
Пол
Мужской
Отец
Соловёв Денис Вячеславович
1987 г.р.
Мать
Соловёва Елена Алексанровна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2015
Отец:
Соловёв Денис Вячеславович
Мать:
Соловёва Елена Алексанровна
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