(Sharova) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sharova) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Василий

Мать: Шарова Марина

Смерть
1989
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