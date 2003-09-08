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Филимонов Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2003

Отец: Филимонов Петр Леонидович

Мать: Филимонова Валентина Игнатьевна

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