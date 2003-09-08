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Филимонов Илья Петрович
Филимонов Илья Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.2003
Пол
Мужской
Отец
Филимонов Петр Леонидович
Мать
Филимонова Валентина Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2003
Отец:
Филимонов Петр Леонидович
Мать:
Филимонова Валентина Игнатьевна
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