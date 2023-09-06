Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Александровна

Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1835 по 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

С 1812 по 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1835 по 1836

Отец: Александр

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close