Компанец Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1990
Рождение ребёнка
22.05.2011
Сын: Компанец Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.2017
Сын: Компанец Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
08.05.2018
Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
30.07.2022
Дочь: Компанец Карина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалина Любовь Викторовна