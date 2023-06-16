Компанец Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанец Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1990

Отец: Компанец Евгений Васильевич

Мать: Компанец Танзиля Кашкеновна

Рождение ребёнка
22.05.2011

Сын: Компанец Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.2017

Сын: Компанец Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
08.05.2018

Сын: Компанец Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
30.07.2022

Дочь: Компанец Карина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шалина Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалина Любовь Викторовна