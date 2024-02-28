Лесина Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1888 ст.
Отец: Лесин Владимир Ильич
Мать: Лесина Евдокия Петровна
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Крещение
04.06.1888 ст.
Мѣстный Священникъ Ѳеодоръ Ильичъ Дмитревскій и села Горетова, деревни Выкапонки крестьянка Елена Петрова ...
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно