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Лесина Мария Владимировна

Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

02.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1888 ст.

Отец: Лесин Владимир Ильич

Мать: Лесина Евдокия Петровна

Дединово, Луховицы, Московская область
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Крещение
04.06.1888 ст.
Дединово, Луховицы, Московская область
Мѣстный Священникъ Ѳеодоръ Ильичъ Дмитревскій и села Горетова, деревни Выкапонки крестьянка Елена Петрова ...
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Дединово, Луховицы, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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