Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лугинин Емельян

Отец ребёнка: Лугинин Аврам

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Лугинин Аврам

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лугинин Тихон

Отец ребёнка: Лугинин Аврам

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лугинин Ефим

Отец ребёнка: Лугинин Аврам

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лугинин Николай

Отец ребёнка: Лугинин Аврам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Аврам

Смерть
Неизвестно
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