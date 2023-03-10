Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лугинин Емельян
Отец ребёнка: Лугинин Аврам
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Лугинин Аврам
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лугинин Тихон
Отец ребёнка: Лугинин Аврам
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лугинин Ефим
Отец ребёнка: Лугинин Аврам
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лугинин Николай
Отец ребёнка: Лугинин Аврам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугинин Аврам
Смерть
Неизвестно