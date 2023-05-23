Шумак Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумак Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1994

Дочь: Шевченко Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Шумак Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
17.02.1995

Сын: Шумак Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шумак Татьяна Андреевна

Апанасенковское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумак Татьяна Андреевна

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