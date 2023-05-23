Шумак Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1994
Дочь: Шевченко Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Шумак Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
17.02.1995
Сын: Шумак Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Шумак Татьяна Андреевна
Апанасенковское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумак Татьяна Андреевна