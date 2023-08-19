Бронников Александр Романович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бронников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Бронников Борис Александрович
Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Бронникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно