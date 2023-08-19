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Бронников Александр Романович

Место рождения

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бронников Роман Алексеевич

Мать: Бронникова Анастасия Ивановна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1935

Сын: Бронников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бронников Борис Александрович

Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Бронникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Бронникова Агопия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Агопия Петровна

Смерть
Неизвестно
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