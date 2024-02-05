Павел Иванович
Место рожденияУгрюмово Меленковского уезда
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Иван Федоров
Мать: Аксинья Андреева
Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Николай Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Яков Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Угрюмово Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно