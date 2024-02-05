Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Иванович

Павел Иванович

Место рождения

Угрюмово Меленковского уезда

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Иван Федоров

Мать: Аксинья Андреева

Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Николай Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Угрюмово Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Яков Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Угрюмово Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close