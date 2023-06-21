Saar Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaar Peter

Saar Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1857

Отец: Saar Willem

Мать: Saar Tio

Смерть
Неизвестно