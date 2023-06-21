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Saar Peter
Saar Peter
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Saar Willem
1814 г.р.
Мать
Saar (Tamm) Tio
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1857
Отец:
Saar Willem
Мать:
Saar Tio
Смерть
Неизвестно
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