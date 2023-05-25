Алексеев Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Ярослав Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Мирияна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алиса Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Мирияна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Мирияна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Мирияна