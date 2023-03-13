Нечаева (Коптева) Пелагея (Полина) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Коптева) Пелагея (Полина) Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коптев Семен Матвеевич

Мать: Коптева Фёкла

Смерть
1998
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