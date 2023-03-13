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Нечаева (Коптева) Пелагея (Полина) Семеновна
Нечаева (Коптева) Пелагея (Полина) Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1998
Пол
Женский
Отец
Коптев Семен Матвеевич
1880 г.р.
Мать
Коптева (Коптева) Фёкла
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Коптев Семен Матвеевич
Мать:
Коптева Фёкла
Смерть
1998
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