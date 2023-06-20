Мишенёва (Московкина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1914
Дата смерти19.08.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Отец: Плотников Яков Панкратович
Мать: Плотникова Екатерина
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мишенёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинско
Рождение ребёнка
26.02.1936
Сын: Мишенёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.05.1945
Сын: Мишенёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Скутина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишенёв ?
Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1990
д.Блудновцы Павинского района Костромскойобласти