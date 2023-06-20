Мишенёва (Московкина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенёва (Московкина) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

19.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Плотников Яков Панкратович

Мать: Плотникова Екатерина

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мишенёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинско
Рождение ребёнка
26.02.1936

Сын: Мишенёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.05.1945

Сын: Мишенёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Мишенёв Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

д.Петряево, Петряевского сельского совета Павинского района Костромской области
Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Скутина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишенёв ?

Отец ребёнка: Мишенёв Василий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенёв Василий Прокопьевич

Смерть
19.08.1990
д.Блудновцы Павинского района Костромскойобласти