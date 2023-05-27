Столярова (Князева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1923
Дочь: Дронова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Михайлович
Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва