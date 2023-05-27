Столярова (Князева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Князева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1923

Дочь: Дронова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Михайлович

Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва