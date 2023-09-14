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Ишмаев Иван Фадеев

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

25.05.1814

Дата смерти

16.10.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1814

Отец: Ишмав Фадей Григорьев

Мать: Ишмава Анна Маркелова

г. Белорецк
Крещение
31.05.1814
г. Белорецк
Бракосочетание
12.01.1834

Жена: Ишмаева Ефросиния Архипова

г. Белорецк
Рождение ребёнка
25.03.1837

Дочь: Домнина Мария Иванова

Мать ребёнка: Ишмаева Ефросиния Архипова

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Гаврила Заворуев
Смерть
16.10.1871
г. Белорецк
Похороны
18.10.1871
г. Белорецк
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