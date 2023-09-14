Ишмаев Иван Фадеев
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения25.05.1814
Дата смерти16.10.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1814
Отец: Ишмав Фадей Григорьев
Мать: Ишмава Анна Маркелова
г. Белорецк
Крещение
31.05.1814
г. Белорецк
Бракосочетание
12.01.1834
г. Белорецк
Рождение ребёнка
25.03.1837
Дочь: Домнина Мария Иванова
Мать ребёнка: Ишмаева Ефросиния Архипова
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Гаврила Заворуев
Смерть
16.10.1871
г. Белорецк
Похороны
18.10.1871
г. Белорецк