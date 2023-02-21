Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Пронина Валентина
Отец ребёнка: Найденов Владимир
Рождение ребёнка
29.01.1929
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Найденов Владимир
Рождение ребёнка
26.04.1937
Сын: Найденов Геннадий
Отец ребёнка: Найденов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденов Владимир
Смерть
Неизвестно