Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Пронина Валентина

Отец ребёнка: Найденов Владимир

Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Найденов Владимир

Рождение ребёнка
26.04.1937

Сын: Найденов Геннадий

Отец ребёнка: Найденов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденов Владимир

Смерть
Неизвестно
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